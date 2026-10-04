गाजियाबाद में बड़ी रामलीला कमेटी की ओर से भव्य रामलीला महोत्सव का शुभारंभ किया गया

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गाजियाबाद में बड़ी रामलीला कमेटी की ओर से रविवार को भगवान शिव की भव्य बारात के साथ रामलीला महोत्सव का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि एसडीएम कोमल पवार ने चुंगी नंबर तीन स्थित रामलीला ग्राउंड पर फीता काटकर शिव बारात का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि रामलीला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक है। भगवान श्री राम के जीवन से मिलने वाली प्रेरणा समाज को नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा और सद्भाव की ओर ले जाती है। उन्होंने रामलीला कमेटी को 95 वर्षों से इस परंपरा को निरंतर संजोए रखने के लिए बधाई दी और कहा कि ऐसे आयोजन आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखते हैं। शिव बारात चुंगी नंबर-3 रामलीला ग्राउंड से शुरू होकर रावली रोड, मेन बाजार, आजाद मार्केट, ओलंपिक तिराहा और कस्बा रोड होते हुए विजय मंडी स्थित शिव मंदिर पर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। बारात के दौरान हरियाणा के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत अघोरी झांकी दर्शकों का विशेष आकर्षण बनी रही। शिव भक्तों ने बैंड-बाजे और डीजे की धुनों पर नृत्य करते हुए भक्ति और उत्सव का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। मार्ग के दोनों ओर खड़े लोग झांकियों को देखकर जयकारे लगाते रहे। कमेटी के अध्यक्ष मोहित मुंडे ने बताया कि इस बार महोत्सव को पहले से कहीं अधिक भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राम बारात में उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों से भव्य झांकियां और कलाकार आमंत्रित किए गए हैं, जिनसे मंचन और शोभा दोनों में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य परंपरा और श्रद्धा का सतत निर्वहन करना है। इसीलिए आयोजन की व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया गया है। सतीश चंद मित्तल, परमानंद गर्ग, धर्मप्रकाश, चेयरमैन दीपक मित्तल, मोहित मुड़े, महामंत्री अंकित गर्ग, अंकुर मित्तल सहित अरविंद सिंघल, मोहित गर्ग, हरिमोहन गोयल, अर्पित गर्ग, विनय कंसल, रमेश त्यागी, वंश मित्तल, मनोज शर्मा, प्रवीन सिंघल, नवीन गर्ग, सचिन गोयल, नीरज जांगिड़, विकास गोयल, राजू सक्सेना, जयभगवान कश्यप, पर्व, संजीव सिंघल,सिद्ध मित्तल मौजूद रहे।

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