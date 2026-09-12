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आदित्य मेगा सिटी में पांचवीं मंजिल के स्टोर रूम में लगी आग, दमकल कर्मियों ने पाया काबू, टला हादसा

Digvijay Singh

Updated Sat, 12 Sep 2026 04:44 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 04:44 PM IST

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वैभव खंड स्थित आदित्य मेगा सिटी में शनिवार को आग लग गई। सोसायटी की पांचवीं मंजिल पर बने एक स्टोर रूम में यह घटना हुई। आग लगने से परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ... और पढ़ें

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