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चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा फरार

Tue, 22 Sep 2026 12:45 AM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:45 AM IST
Encounter between police and criminals during a check one criminal injured after being shot in leg other absconded in Ghaziabad
गाजियाबाद में थाना इंदिरापुरम पुलिस की सोमवार रात कनावनी पुस्ता रोड पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक, रोकने का इशारा करने पर बदमाश बाइक लेकर भागने लगे। पीछा करने पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया।
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