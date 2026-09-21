{"_id":"6ab0d9a76147cf47a408c9fe","slug":"video-ghaziabad-video-of-fire-breaking-out-at-cooler-pad-factory-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद: कूलर पैड फैक्टरी में भड़की आग का वीडियो, धुआं उठता देख मची अफरातफरी, बगल वाली इमारत भी आई चपेट में","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बुलंदशहर रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार दोपहर कूलर की घास के पैड बनाने वाली फैक्टरी में अचानक आग लग गई। धुआं उठता देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। बताया गया कि आग जुगल बिल्डिंग के बगल वाली इमारत में स्थित फैक्टरी में लगी।



आग लगने की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। फैक्टरी में कूलर की घास के पैड बनाए जाने के कारण आग तेजी से फैलने की आशंका जताई गई।



हालांकि, आग लगने के कारण और इससे हुए नुकसान की वास्तविक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अधिकारियों की ओर से आग के कारणों और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

... और पढ़ें