VIDEO: साहिबाबाद थाने के सामने गणपति विसर्जन में बवाल, डीजे को लेकर भिड़े दो पक्ष; रोड पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा
44 सेकंड के वायरल वीडियो के अनुसार, सड़क के दोनों ओर स्थित कॉलोनियों के लोगों ने अलग-अलग पंडाल लगाकर गणपति की स्थापना की थी। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच डीजे बजाने को लेकर तनातनी हुई थी। रविवार को दोनों पक्ष अपने-अपने पंडाल से गणपति प्रतिमा को विसर्जन के लिए लेकर जा रहे थे। इसी दौरान साहिबाबाद थाने के सामने दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया।
विस्तार
यूपी के साहिबाबाद थाने के ठीक सामने रविवार को गणपति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर जमकर घूंसे बरसाए। विवाद बढ़ने पर एक पक्ष के लोग मौके से भागने लगे, तो दूसरे पक्ष के युवकों ने जीटी रोड पर दौड़कर उनका पीछा किया और कुछ युवकों को पकड़कर दोबारा मारपीट की। इस दौरान सड़क पर काफी देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा। वहीं, इसका वीडियो सोशल साइट्स पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
अलग-अलग लगा था पंडाल
44 सेकंड के वायरल वीडियो के अनुसार, सड़क के दोनों ओर स्थित कॉलोनियों के लोगों ने अलग-अलग पंडाल लगाकर गणपति की स्थापना की थी। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच डीजे बजाने को लेकर तनातनी हुई थी। रविवार को दोनों पक्ष अपने-अपने पंडाल से गणपति प्रतिमा को विसर्जन के लिए लेकर जा रहे थे। इसी दौरान साहिबाबाद थाने के सामने दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया।
जमकर चले लात-घूंसे
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों पक्षों के लोग सड़क पर एक-दूसरे से भिड़ गए और जमकर घूंसे चले। एक पक्ष के कुछ लोग जब वहां से भागने लगे तो दूसरे पक्ष के युवकों ने जीटी रोड पर दौड़कर उनका पीछा किया। कुछ युवकों को पकड़कर उनके साथ दोबारा मारपीट की गई। मारपीट के दौरान कई लोगों को चोटें आने की बात सामने आई है।
पुलिसकर्मी बने रहे तमाशबीन
घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सड़क पर दोनों पक्षों के लोगों के बीच मारपीट होती दिखाई दे रही है। आरोप है कि इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मी तमाशबीन बने रहे और तत्काल प्रभावी कार्रवाई नहीं की।
पुलिस का बयान
वही, इस संबंध में एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।
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