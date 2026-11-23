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दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर ऑटो पलटने से पांच घायल, पत्नी-बच्चों के साथ जा रहा था चंद्रेश

विकास कुमार

Updated Mon, 23 Nov 2026 09:34 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 09:34 PM IST







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दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भोजपुर टोल प्लाजा के पास सोमवार शाम एक अज्ञात वाहन की टक्कर से ऑटो पलट गया। हादसे में संभल निवासी चंद्रेश, उनकी पत्नी सुनीता, बेटा अभिषेक, बेटी पूजा और ऑटो चालक बालिस्टर घायल हो गए। पेट्रोलिंग टीम ने सभी को मोदीनगर सीएचसी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। ... और पढ़ें

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