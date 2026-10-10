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सीजेपी प्रदर्शन: गाजियाबाद में यूपी गेट बॉर्डर पर वाहनों की जांच
सीजेपी प्रदर्शन के मद्देनजर गाजियाबाद पुलिस टीम यूपी गेट बॉर्डर पर गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले वाहनों की जांच कर रही है। कौशांबी के यूपी बॉर्डर से लेकर लोनी, खोड़ा, तुलसी निकेतन, अप्सरा और सीमापुरी बॉर्डर तक पुलिस अलर्ट है। शनिवार तड़के से ही दिल्ली की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। बिना पूछताछ के किसी भी वाहन को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहकर मोर्चा संभाल रहे हैं।
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