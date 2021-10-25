विज्ञापन

--

--

--

--

--

नौ निगरानी केंद्रों में वेद विहार लोनी में सबसे अधिक 348 एक्यूआई दर्ज किया गया। यहां हवा बेहद खराब श्रेणी में रही। गोविंदपुरम में एक्यूआई 290, वेव सिटी में 276 और डासना देहात में 275 दर्ज हुआ। वहीं न्यू तहसील लोनी में 249 और संजयनगर में 233 एक्यूआई रहा। लोनी और वसुंधरा में 219-219 दर्ज किया गया। इंदिरापुरम 184 एक्यूआई के साथ सबसे कम प्रदूषित क्षेत्र रहा। प्रदूषण बढ़ने से बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।गाजियाबाद के निगरानी केंद्रों का एक्यूआईस्थान एक्यूआईवेद विहार लोनी 348गोविंदपुरम 290वेव सिटी 276डासना देहात 275न्यू तहसील लोनी 249संजयनगर 233लोनी 219वसुंधरा 219इंदिरापुरम 184-वर्जन-एक्यूआई कम करने के लिए टीम को सतर्क किया हुआ है। टीम की निगरानी भी की जा रही है। - अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी।