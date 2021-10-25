Ghaziabad News: राहत के बाद हवा की सेहत फिर बिगड़ी, एक्यूआई 255 पर पहुंचा
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:21 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:21 AM IST
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साहिबाबाद। शहर में प्रदूषण से मिली एक दिन की राहत के बाद बुधवार को हवा की गुणवत्ता फिर से बिगड़ गई। मंगलवार को 206 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बुधवार को 49 अंक बढ़कर 255 पहुंच गया। इससे लोगों को प्रदूषण के कारण सांस संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
नौ निगरानी केंद्रों में वेद विहार लोनी में सबसे अधिक 348 एक्यूआई दर्ज किया गया। यहां हवा बेहद खराब श्रेणी में रही। गोविंदपुरम में एक्यूआई 290, वेव सिटी में 276 और डासना देहात में 275 दर्ज हुआ। वहीं न्यू तहसील लोनी में 249 और संजयनगर में 233 एक्यूआई रहा। लोनी और वसुंधरा में 219-219 दर्ज किया गया। इंदिरापुरम 184 एक्यूआई के साथ सबसे कम प्रदूषित क्षेत्र रहा। प्रदूषण बढ़ने से बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
गाजियाबाद के निगरानी केंद्रों का एक्यूआई
स्थान एक्यूआई
वेद विहार लोनी 348
गोविंदपुरम 290
वेव सिटी 276
डासना देहात 275
न्यू तहसील लोनी 249
संजयनगर 233
लोनी 219
वसुंधरा 219
इंदिरापुरम 184
-- -- -- -- --
-वर्जन-
एक्यूआई कम करने के लिए टीम को सतर्क किया हुआ है। टीम की निगरानी भी की जा रही है। - अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी।
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नौ निगरानी केंद्रों में वेद विहार लोनी में सबसे अधिक 348 एक्यूआई दर्ज किया गया। यहां हवा बेहद खराब श्रेणी में रही। गोविंदपुरम में एक्यूआई 290, वेव सिटी में 276 और डासना देहात में 275 दर्ज हुआ। वहीं न्यू तहसील लोनी में 249 और संजयनगर में 233 एक्यूआई रहा। लोनी और वसुंधरा में 219-219 दर्ज किया गया। इंदिरापुरम 184 एक्यूआई के साथ सबसे कम प्रदूषित क्षेत्र रहा। प्रदूषण बढ़ने से बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
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गाजियाबाद के निगरानी केंद्रों का एक्यूआई
स्थान एक्यूआई
वेद विहार लोनी 348
गोविंदपुरम 290
वेव सिटी 276
डासना देहात 275
न्यू तहसील लोनी 249
संजयनगर 233
लोनी 219
वसुंधरा 219
इंदिरापुरम 184
-वर्जन-
एक्यूआई कम करने के लिए टीम को सतर्क किया हुआ है। टीम की निगरानी भी की जा रही है। - अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी।