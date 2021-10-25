विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

एक निजी अस्पताल के प्रधान निदेशक और रोबोटिक व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ डॉ. आशीष गौतम के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में बेरियाट्रिक सर्जरी का चलन तेजी से बढ़ा है। यहां करीब 25 से 30 अस्पतालों में इसकी सुविधा उपलब्ध है। इनमें हर महीने 400 से 500 लोग सर्जरी करा रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में सर्जरी कराने वालों का आंकड़ा करीब 30 प्रतिशत बढ़ा है।डॉ. गौतम का कहना है कि मोटापे से छुटकारा पाने के लिए सरकारी अस्पतालों की अपेक्षा निजी अस्पतालों में अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें ऐसे युवा भी शामिल हैं, जो लंबे समय तक डाइटिंग और व्यायाम करने के बावजूद वजन कम नहीं कर पा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बेरियाट्रिक सर्जरी केवल खूबसूरत दिखने का माध्यम नहीं है, बल्कि गंभीर मोटापे और उससे जुड़ी बीमारियों के उपचार का विकल्प भी है।बच्चों से लेकर युवाओं तक में बढ़ रही समस्याबदलती जीवनशैली के कारण मोटापे की समस्या अब केवल वयस्कों तक सीमित नहीं है। बच्चों और युवाओं में भी तेजी से वजन बढ़ रहा है। मोबाइल फोन व डिजिटल उपकरणों पर बढ़ता समय, जंक फूड का सेवन और शारीरिक गतिविधियों में कमी इसकी बड़ी वजह बन रही है। इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए ही हर वर्ष 26 नवंबर को विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है।सर्जरी से पहले जरूरी है विशेषज्ञों की सलाहडॉ. आशीष गौतम के अनुसार, बेरियाट्रिक सर्जरी मोटापे के साथ टाइप-2 डायबिटीज को नियंत्रित करने में भी मददगार हो सकती है। सही मरीज का चयन और विशेषज्ञों की निगरानी इसके बेहतर परिणाम के लिए जरूरी है। रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक तकनीक से होने वाली बेरियाट्रिक सर्जरी में छोटे चीरे लगाए जाते हैं। इससे कई मरीजों को कम दर्द और जल्दी रिकवरी का लाभ मिल सकता है। हालांकि, हर मोटे व्यक्ति के लिए सर्जरी जरूरी नहीं है। इसके लिए बीएमआई, अन्य बीमारियों, मेडिकल हिस्ट्री और पहले किए गए उपचार का आकलन किया जाता है। सर्जरी के बाद भी खानपान में सुधार, नियमित जांच और जीवनशैली में बदलाव जरूरी है।मोबाइल फोन का स्क्रीन टाइम भी धकेल रहा मोटापे की ओरआईएमए के प्रवक्ता डॉ. नवनीत वर्मा ने बताया कि मोटापे को लेकर स्थानीय स्तर पर भी अध्ययन हो चुका है। वर्ष 2023 में क्यूरियस जर्नल में प्रकाशित ग्रेटर नोएडा के एक अध्ययन में आठ से 15 वर्ष के 604 स्कूली बच्चों को शामिल किया गया। अध्ययन में 37.4 प्रतिशत बच्चे अधिक वजन और 14.9 प्रतिशत मोटापे से ग्रस्त पाए गए। इनमें से 97.4 प्रतिशत बच्चों का स्क्रीन टाइम प्रतिदिन एक घंटे से अधिक था। कारण यह कि बढ़ते स्क्रीन टाइम के कारण बच्चों की शारीरिक सक्रियता कम हो रही है। यह बताता है कि मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल के बीच बच्चों की शारीरिक सक्रियता पर ध्यान देना कितना जरूरी है।कई बीमारियों का खतराचिकित्सकों के अनुसार, मोटापा अब केवल शारीरिक बनावट से जुड़ी समस्या नहीं रह गया है। इससे टाइप-2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, फैटी लिवर, जोड़ों में दर्द और स्लीप एपनिया जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ता है। कम उम्र में बढ़ता वजन भविष्य में कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 के अनुसार, महिलाओं में अधिक वजन और मोटापे का प्रतिशत घटकर 38.7 रह गया है, जबकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 में यह आंकड़ा 43.7 प्रतिशत था। यानी इस अवधि में करीब पांच प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इसके बावजूद मोटापा स्वास्थ्य के लिए चुनौती बना हुआ है।मोटापा बढ़ने के प्रमुख कारणडायटिशियन सविता के अनुसार, मोटापे के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। खानपान में फास्ट फूड, जंक फूड और अधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का बढ़ता सेवन। मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर घंटों समय बिताने से शारीरिक गतिविधियों में कमी। देर रात तक जागना और पर्याप्त नींद नहीं लेना। तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण खानपान की आदतों में बदलाव। आनुवंशिक कारणों के साथ हार्मोन संबंधी गड़बड़ियां और कुछ दवाओं का प्रभाव।इस तरह कर सकते हैं बचावडायटिशियन सविता का कहना है कि मोटापे से बचाव के लिए जीवनशैली में सुधार सबसे जरूरी है। रोजाना कम से कम 30 से 60 मिनट तक शारीरिक गतिविधि और व्यायाम करें। भोजन में हरी सब्जियां, फल, दालें और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें। बच्चों और युवाओं का अनावश्यक स्क्रीन टाइम कम करें और आउटडोर खेलों को बढ़ावा दें। पर्याप्त नींद लें और नियमित समय पर संतुलित भोजन करें। वजन लगातार बढ़ने पर चिकित्सक और डायटिशियन से परामर्श लेकर जांच कराएं।