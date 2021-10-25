विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

बुधवार को शहर पहुंचे प्रदूषण नियंत्रण के लिए गाजियाबाद के नोडल अधिकारी और परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई ई-बसों के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इसके पूरा होते ही नए रूट निर्धारित कर बसों का संचालन शुरू कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि नई ई-बसें इसी वित्तीय वर्ष में मिलने की उम्मीद है। इनका संचालन नगर निगम करेगा।हालांकि, प्रदूषण से लड़ाई के लिए नई ई-बसें लाने की तैयारी के बीच मौजूदा व्यवस्था की तस्वीर भी चिंताजनक है। शहर में पहले से संचालित 50 ई-बसों में 23 खराब पड़ी हैं। इनमें 17 बसें पिछले दो वर्षों से सड़कों पर नहीं उतरी हैं। चार्जिंग की समस्या भी बनी हुई है। ऐसे में नई ई-बसों के संचालन के साथ मौजूदा व्यवस्था को दुरुस्त करना भी चुनौती होगी।प्रदूषण से निपटने के लिए एक विभाग के प्रयास पर्याप्त नहींपरिवहन आयुक्त ने बताया कि नई ई-बसों के संचालन से सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इससे शहर के बाहरी और नए विकसित हो रहे इलाकों को भी कनेक्टिविटी मिल सकेगी। डीजल चालित वाहनों पर निर्भरता घटने से प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए किसी एक विभाग के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। परिवहन विभाग, नगर निगम, जीडीए, आवास विकास परिषद, लोक निर्माण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ धरातल पर काम करना होगा।सवारियों की संख्या के हिसाब से तय होंगे रूटनगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि 100 नई बसों के रूट निर्धारित करने के लिए सर्वे कराया जाएगा। जिन मार्गों पर यात्रियों की संख्या अधिक होगी, वहां बसों की संख्या भी ज्यादा रखी जाएगी। लोड फैक्टर का आकलन कर बसों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि यात्रियों को बसों के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। उन्होंने बताया कि 100 बसें मिलने के साथ ही अतिरिक्त बसों की मांग भी शासन को भेजी जाएगी।मौजूदा 50 बसों में 23 खराब, चार्जिंग भी चुनौतीशहर में नगर निगम की ओर से फिलहाल छह मार्गों पर 50 ई-बसों का संचालन किया जा रहा है। इनमें से 23 बसें खराब हैं। अधिकारियों के मुताबिक, 17 बसें पिछले दो वर्षों से खराब पड़ी हैं। वर्ष 2022 में इन बसों को सड़कों पर उतारा गया था। बसों की चार्जिंग को लेकर भी समस्याएं हैं। अधिकारियों का दावा है कि नई बसों के आने से पहले अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशनों की व्यवस्था कर ली जाएगी।सेक्टर-62 से लालकुआं तक मेट्रो विस्तार की पैरवीपरिवहन आयुक्त के समक्ष नोएडा के सेक्टर-62 से गाजियाबाद के लालकुआं तक मेट्रो विस्तार का मुद्दा भी उठाया गया। परिवहन आयुक्त ने कहा कि इस संबंध में शासन स्तर पर वार्ता की जाएगी। मेट्रो विस्तार होने से बड़ी संख्या में यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी। इससे सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव और जाम की समस्या कम करने में मदद मिल सकती है। बजट के अभाव में यह योजना अभी अटकी हुई है।बीएस-1, 2 और 3 के 40 हजार वाहनों को हटाने की तैयारीपरिवहन आयुक्त ने बताया कि शहर में बीएस-1, बीएस-2 और बीएस-3 श्रेणी के करीब 40 हजार वाहन संचालित हो रहे हैं। इन्हें सड़कों से हटाने के लिए शासन की ओर से परिवर्तन योजना शुरू की गई है। इसके तहत विभिन्न प्रकार की छूट देकर वाहन स्वामियों को पुराने वाहन हटाने के लिए जागरूक किया जा रहा है।हॉट स्पॉट का निरीक्षण, निर्माण स्थलों पर मिलीं कमियांपरिवहन आयुक्त ने बुधवार को प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों की ओर से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की। इसके बाद प्रदूषण के लिहाज से चिह्नित हॉट स्पॉट साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र और आवास विकास परिषद के निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई स्थानों पर धूल नियंत्रण के इंतजामों में कमियां मिलीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण स्थलों पर नियमित पानी का छिड़काव कराने, ग्रीन नेट लगाने और ग्रैप के नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। लापरवाही बरतने वाली कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा।