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ब्लॉक प्रमुख राजीव त्यागी ने नवनियुक्त महिलाओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति केवल रोजगार का अवसर नहीं, बल्कि समाज और देश की सेवा करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां और सहायिकाएं बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, मातृ स्वास्थ्य और महिला सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्हें विश्वास है कि सभी नवनियुक्त महिलाएं पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगी और मुरादनगर के विकास में योगदान देंगी।

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मुरादनगर। विकास खंड परिसर में आंगनबाड़ी विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 22 आंगनबाड़ी सहायिकाओं और 18 कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।