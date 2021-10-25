Ghaziabad News: पति की रिवॉल्वर से जान काे खतरा, लाइसेंस निरस्त कराने की मांग
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:19 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:19 AM IST
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इंदिरापुरम। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक महिला ने पति पर जान से मारने की धमकी देने, मानसिक उत्पीड़न करने और परिवार में भय का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया है। साथ ही महिला ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पति की रिवॉल्वर का लाइसेंस निरस्त करने की मांग भी की है। इंदिरापुरम पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
पुलिस के मुताबिक, वसुंधरा सेक्टर-13 निवासी मोनिका त्यागी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी शादी सात मार्च 2007 को सुचित त्यागी के साथ हुई थी। उनका 18 वर्षीय बेटा शान त्यागी है।
मोनिका का आरोप है कि उनके पति के पास गाजियाबाद से जारी लाइसेंसी रिवॉल्वर है, जिसे वह लोड अवस्था में अपने साथ रखते हैं। पति का व्यवहार काफी आक्रामक है और वह अक्सर उन्हें और बेटे को मोबाइल फोन के माध्यम से जान से मारने की धमकी देते हैं।
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मोनिका ने आरोप लगाया कि पति ने स्पष्ट शब्दों में धमकी दी है कि वह उनकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे और ऐसा कदम उठाएंगे जिसे दुनिया याद रखेगी। शिकायत में वर्ष 2021 की एक घटना का भी उल्लेख किया गया है। आरोप है कि उस समय पति ने अपनी भरी हुई रिवॉल्वर अपने पिता के सिर पर तान दी थी और उन्हें गोली मारने की धमकी दी थी।
पुलिस के मुताबिक, महिला ने कहा कि उनके भाई आशीष त्यागी ने जब उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया तो आरोपी के पिता ने उनके पिता उमेश कुमार त्यागी और भाई के सामने कथित तौर पर स्वीकार किया था कि सुचित मोनिका को गोली मारने की धमकी देते हैं।
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पुलिस के मुताबिक, वसुंधरा सेक्टर-13 निवासी मोनिका त्यागी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी शादी सात मार्च 2007 को सुचित त्यागी के साथ हुई थी। उनका 18 वर्षीय बेटा शान त्यागी है।
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मोनिका का आरोप है कि उनके पति के पास गाजियाबाद से जारी लाइसेंसी रिवॉल्वर है, जिसे वह लोड अवस्था में अपने साथ रखते हैं। पति का व्यवहार काफी आक्रामक है और वह अक्सर उन्हें और बेटे को मोबाइल फोन के माध्यम से जान से मारने की धमकी देते हैं।
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मोनिका ने आरोप लगाया कि पति ने स्पष्ट शब्दों में धमकी दी है कि वह उनकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे और ऐसा कदम उठाएंगे जिसे दुनिया याद रखेगी। शिकायत में वर्ष 2021 की एक घटना का भी उल्लेख किया गया है। आरोप है कि उस समय पति ने अपनी भरी हुई रिवॉल्वर अपने पिता के सिर पर तान दी थी और उन्हें गोली मारने की धमकी दी थी।
पुलिस के मुताबिक, महिला ने कहा कि उनके भाई आशीष त्यागी ने जब उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया तो आरोपी के पिता ने उनके पिता उमेश कुमार त्यागी और भाई के सामने कथित तौर पर स्वीकार किया था कि सुचित मोनिका को गोली मारने की धमकी देते हैं।