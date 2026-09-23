गाजियाबाद: मुरादनगर में रैपिड स्टेशन के नीचे बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक घायल

रैपिड मेट्रो स्टेशन के नीचे बुधवार सुबह तेज रफ्तार रोडवेज बस की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक बस के अगले हिस्से के नीचे जा फंसी और बस का अगला पहिया बाइक के ऊपर से गुजर गया।



गनीमत रही कि युवक समय रहते बस के नीचे से निकाल लिया गया, जिससे उसकी जान बच गई। हादसे के बाद मौके पर जाम की स्थिति बन गई थी। आसपास मौजूद लोगों ने युवक को बस के नीचे से बाहर निकाला और निजी अस्पताल में भर्ती कराया।



दिल्ली करावल नगर शिव विहार निवासी अंकुश रैपिडो बाइक से मोदीनगर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही मुरादनगर रैपिड स्टेशन के पास पहुंचे तभी पीछे से आ रही तेजरफ्तार रोडवेज बस ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस बाइक पर चढ़ गई, बाइक और अंकुश दोनों बस के नीचे आ गए।



हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। लोगो ने पहले अंकुश को बस के नीचे से निकाला और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद बाइक को निकाला। मौके पर जाम की स्थिति बन गई थी। एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज का कहना है कि बस को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया गया है।