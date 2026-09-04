{"_id":"6a9a8a454c675955a60cac4a","slug":"video-weather-changes-in-faridabad-relief-from-humid-heat-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद में बदला मौसम: तेज बारिश से जन्माष्टमी के पंडाल प्रभावित, उमस भरी गर्मी से मिली राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में शुक्रवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह निकली तेज धूप के बाद अचानक हुई बारिश से जन्माष्टमी के लिए सेक्टरों और सोसाइटियों में सजाए गए पंडाल प्रभावित हुए। इससे आयोजकों और श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ गई। वहीं, मंदिरों को फूलों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। इस दौरान दोपहिया वाहन चालक बारिश का आनंद लेते भी नजर आए।

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