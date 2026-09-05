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फरीदाबाद में बारिश का कहर, कॉर्पोरेट टूर्नामेंट का फाइनल सहित कई क्रिकेट मुकाबले रद्द

Vijay Singh Pundir

Updated Sat, 05 Sep 2026 01:00 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 01:00 PM IST







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लगातार हो रही बारिश के कारण कॉर्पोरेट टूर्नामेंट के फाइनल सहित कई क्रिकेट मुकाबले रद्द किए गए। मैदान बने तालाब

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