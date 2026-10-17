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वीडियो: कुश्ती प्रतियोगिता में दो खिलाड़ी बने फरीदाबाद केसरी

अनुज कुमार

Updated Sat, 17 Oct 2026 04:08 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 04:08 PM IST







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फरीदाबाद सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में आयोजित जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में फरीदाबाद केसरी बने खिलाड़ियों से बातचीत, दोनों खिलाड़ियों ने अलग-अलग कैटोगरी में पहला स्थान हासिल किया। अब राज्य स्तर पर दम दिखाएंगे। ... और पढ़ें

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