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फरीदाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट: जर्जर इमारतों का सर्वे शुरू, 33 कोचिंग सेंटर में नहीं फायर एनओसी

अनुज कुमार

Updated Tue, 08 Sep 2026 03:18 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 03:18 PM IST







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दिल्ली में हुए हादसे के बाद फरीदाबाद निगम ने जर्जर इमारतों का सर्वेक्षण शुरू किया है, जिसमें तीन माह में एनआईटी-1 में एक इमारत सहित 22 अवैध भवनों की पहचान हुई। वहीं, 33 कोचिंग सेंटरों को अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं मिला और पूर्व के सर्वेक्षणों पर भी कार्रवाई अधूरी रही। ... और पढ़ें

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