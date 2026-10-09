फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता की शुरुआत

{"_id":"6ac8d073b9185fab8a027c3c","slug":"video-pilana-villagers-stage-protest-at-meerut-collectorate-allege-encroachment-on-leased-land-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"पट्टे की जमीन पर कब्जे के आरोप पर कलेक्ट्रेट में धरना, पिलना गांव के ग्रामीणों ने उठाई कार्रवाई की मांग, भूमाफियाओं पर लगाया कब्जे का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}