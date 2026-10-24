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फरीदाबाद में 22 से 24 नवंबर तक चलेगा पोलियो अभियान, साढ़े तीन लाख बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य

विकास कुमार

Updated Sat, 24 Oct 2026 11:15 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 11:15 PM IST







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फरीदाबाद। 22 से 24 नवंबर तक चलेगा पोलियो अभियान, साढ़े तीन लाख बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य पहले दिन घर-घर पहुंचेंगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें, अगले दो दिन विभिन्न संस्थानों में पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक ... और पढ़ें

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