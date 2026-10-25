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फरीदाबाद: सड़क हादसों में दो की मौत, ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला, पिकअप चालक की भी गई जान

Sun, 25 Oct 2026 10:07 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sun, 25 Oct 2026 10:07 AM IST
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Two people killed in two separate road accidents in Faridabad
दो अलग-अलग सड़क हादसे - फोटो : अमर उजाला

फरीदाबाद में शनिवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। सराय ख्वाजा टोल टैक्स के पास ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक साइकिल को करीब एक किलोमीटर तक घसीटता रहा, जिससे गुस्साई भीड़ ने ट्रक में तोड़फोड़ कर दी। वहीं, एनएचपीसी चौक पर एक पिकअप खड़े ट्रक में जा घुसी, जिससे पिकअप चालक की मौत हो गई।

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