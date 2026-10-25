फरीदाबाद: सड़क हादसों में दो की मौत, ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला, पिकअप चालक की भी गई जान

फरीदाबाद में शनिवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। सराय ख्वाजा टोल टैक्स के पास ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक साइकिल को करीब एक किलोमीटर तक घसीटता रहा, जिससे गुस्साई भीड़ ने ट्रक में तोड़फोड़ कर दी। वहीं, एनएचपीसी चौक पर एक पिकअप खड़े ट्रक में जा घुसी, जिससे पिकअप चालक की मौत हो गई।

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