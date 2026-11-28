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पाली गांव और नगला एन्क्लेव को मिलेगी सीवर समस्या से राहत, बिछेगा नया सीवर नेटवर्क

जितेंद्र सिंह

Updated Sat, 28 Nov 2026 07:00 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 07:00 PM IST







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फरीदाबाद। सीवर लाइन बिछने से पाली गांव और नगला एन्क्लेव के लोगों को मिल सकती है राहत अचीवर्स फ्लैट से पाली गांव होते हुए नंगला एन्क्लेव तक बनेगा सीवर नेटवर्क का प्रस्ताव सर्वे के बाद तय होगा रूट और निर्माण की लागत ... और पढ़ें

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