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एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर कट नहीं, गलत दिशा में चल रहे वाहन चालक

Vijay Singh Pundir

Updated Tue, 08 Sep 2026 01:28 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 01:28 PM IST







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फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर कट की सुविधा नहीं होने की वजह से सुबह-शाम के समय लोग गलत दिशा में आवागमन कर अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। जिस वजह से लोग कई बार हादसे का शिकार हो जाते हैं। ... और पढ़ें