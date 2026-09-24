{"_id":"6ab557db0a5254625e08b589","slug":"video-life-threatening-attack-on-family-of-a-deaf-mute-child-in-faridabad-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: मूकबधिर बच्चे के परिवार पर जानलेवा हमला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद मुजेसर गांव पड़ोस में रहने वाले लोगों द्वारा मूकबधिर बच्चें से मारपीट करने वाले लोगों को समझाने गए परिवार वालों पर किया जानलेवा हमला जिसमें एक व्यक्ति के हाथ की उंगलियां कटी जिसकी सर्जरी हुई है पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस को दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है उनका कहना है कि मारपीट करने वाले युवक ऐसे ही खुले में घूम रहे हैं और जान से मारने की धमकी और दे रहे हैं मारपीट होने की जानकारी देते पीड़ित परिवार के सदस्य।

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