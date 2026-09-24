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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Life threatening attack on family of a deaf mute child in Faridabad

फरीदाबाद: मूकबधिर बच्चे के परिवार पर जानलेवा हमला

Thu, 24 Sep 2026 10:33 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Thu, 24 Sep 2026 10:33 PM IST
Life threatening attack on family of a deaf mute child in Faridabad
फरीदाबाद मुजेसर गांव पड़ोस में रहने वाले लोगों द्वारा मूकबधिर बच्चें से मारपीट करने वाले लोगों को समझाने गए परिवार वालों पर किया जानलेवा हमला जिसमें एक व्यक्ति के हाथ की उंगलियां कटी जिसकी सर्जरी हुई है पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस को दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है उनका कहना है कि मारपीट करने वाले युवक ऐसे ही खुले में घूम रहे हैं और जान से मारने की धमकी और दे रहे हैं मारपीट होने की जानकारी देते पीड़ित परिवार के सदस्य।
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