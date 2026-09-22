{"_id":"6ab2b40ce8b73eae700cca1b","slug":"video-lawyer-creates-high-voltage-drama-on-road-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"अधिवक्ता ने सड़क पर किया हाई वोल्टेज ड्रामा, एक घंटे जाम में फंसे वाहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद गुरुग्राम रोड मस्जिद चौक के पास एक अधिवक्ता ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा सड़क के बीचों बीच कार खड़ी करके छोड़ दी पुलिस के समझाने के बाद भी जब उन्होंने सड़क बीच से कार नहीं हटाई तो पुलिस ने हाइड्रा क्रेन बुलाकर गाड़ी को साइड करवाया गुरुग्राम रोड पर काफी जाम लग गया और वाहन चालक घंटे भर जाय में फंसे रहे। वहां पर कुछ लोगों ने बताया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी कार को रुकवा रहे थे तो उसके अंदर बैठे अधिवक्ता कार से नीचे नहीं उतरा इसी बात को लेकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी और अधिवक्ता के बीच क्या सुनी हुई। जिसका खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ा जो घंटा भर जाम में फंसे रहे।

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