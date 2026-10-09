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ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का बुनियादी ढांचा छोटा, यात्रियों को होती है परेशानी

Digvijay Singh

Updated Fri, 09 Oct 2026 10:51 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 10:51 PM IST







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फरीदाबाद में ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का बुनियादी ढांचा छोटा होने से लाखों यात्रियों को रोज परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्लेटफार्म कम होने से लोकल ट्रेनें आउटर पर रुकती हैं और एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं मिल पाता। ... और पढ़ें

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