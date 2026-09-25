फरीदाबाद में दस दिवसीय गणेश उत्सव का भव्य और भावपूर्ण समापन

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फरीदाबाद में महाराष्ट्र मित्र मंडल द्वारा गाँधी कॉलोनी स्थित गणेश पार्क में आयोजित दस दिवसीय सार्वजनिक गणेश उत्सव का समापन 25 सितम्बर को भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के भव्य एवं भावपूर्ण विसर्जन के साथ संपन्न हुआ। 13 सितम्बर से प्रारम्भ हुए इस उत्सव के दौरान धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों की श्रृंखला ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय वातावरण से सराबोर कर दिया।

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