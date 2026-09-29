फरीदाबाद: बोरवेल हादसे में बच्ची की मौत के बाद पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने की कार्रवाई की मांग

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बल्लभगढ़ के गांव सिही में चार वर्षीय नेहा की बोरवेल में गिरने से हुई मौत के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। मंगलवार को पूर्व विधायक नीरज शर्मा गांव सिही पहुंचे और मृतका के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार और लापरवाह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके अनुसार, यही मृतका नेहा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

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