फेडएक्स ने कार्गो सिटी फरीदाबाद में नए ऑटोमेटेड एयर कार्गो हब की घोषणा की

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फेडरल एक्सप्रेस कॉरपोरेशन (फेडएक्स) ने कार्गो सिटी में नया इंटीग्रेटेड एयर कार्गो हब विकसित करने की घोषणा की है। प्रस्तावित परियोजना में कंपनी करीब 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दीर्घकालिक निवेश करेगी। लगभग 2.30 लाख वर्ग फुट में बनने वाली यह सुविधा पूरी तरह ऑटोमेटेड होगी और अंतरराष्ट्रीय गेटवे तथा पिकअप-एंड-डिलीवरी ऑपरेशंस को एक ही परिसर में जोड़ेगी।

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