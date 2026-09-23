राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में फरीदाबाद ने दो स्वर्ण सहित जीते नौ पदक

{"_id":"6ab3af6fedfbafccad0bd26d","slug":"video-video-idaya-vasataidaja-ka-bca-ta-20-ka-takata-thara-jara-bta-maca-ma-kama-tharashaka-ka-sakhaya-thakhata-hae-rayayata-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: इंडिया वेस्टइंडीज के बीच टी 20 की टिकट दरें जारी, बीते मैचों में कम दर्शकों की संख्या देखते हुए रियायत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}