फरीदाबाद अंडर 17 गर्ल्स टीम सॉफ्ट बॉल पदक से चूकी

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राज्य स्तरीय सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता में फरीदाबाद की अंडर 17 गर्ल्स टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम सेमी फाइनल तक पहुंचने में सफल रही। हालांकि, कड़े मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही टीम पदक जीतने से चूक गई। खिलाड़ियों ने मैदान पर पूरा जोर लगाया। कोच ने उनके प्रयासों की सराहना की। भविष्य में बेहतर प्रदर्शन का संकल्प लिया गया।

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