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फरीदाबाद: स्वस्थ होने के लिए अस्पताल में आ रहे मरीज हो रहे बीमारी का शिकार

लव कुमार शर्मा

Updated Tue, 08 Sep 2026 05:57 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 05:57 PM IST







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फरीदाबाद। स्वस्थ होने के लिए अस्पताल में आ रहे मरीज हो रहे बीमारी का शिकार बीके अस्पताल के मुख्य गेट पर तीन दिन से बह रहा सीवर का पानी ... और पढ़ें

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