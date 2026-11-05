फरीदाबाद: दिवाली पर सुरक्षा को लेकर फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर जीआरपी-आरपीएफ का चेकिंग अभियान

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फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर जीआरपी व आरपीएफ ने दिवाली त्योहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए चलाया चेकिंग अभियान इसमें रेलवे पुलिस द्वारा डॉग स्क्वॉड के साथ स्टेशन पर यात्रियों के सामान की चेकिंग की गई क्योंकि यहां पर कई बार चेकिंग के दौरान मादक पदार्थ मिल चुका है इसको लेकर जीआरपी व आरपीएफ यह चेकिंग अभियान समय-समय पर चलाती रहती है चेकिंग अभियान के बारे में जानकारी देती जीआरपी इंस्पेक्टर सुदेश कुमारी।

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