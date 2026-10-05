फरीदाबाद: तिकोना पार्क की कार रिपेयरिंग मार्केट के पास कूड़े के ढेर में लगी आग

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फरीदाबाद तिकोना पार्क कार रिपेयरिंग मार्केट के पास कूड़े के ढेर में लगी आग यहां पर कूड़ा काफी दूरी तक फैला हुआ है और पास में ही झुकी झोपड़ी वाले कई परिवार रह रहे हैं और साथ में ही काफी गाड़ियां खड़ी है जो रिपेयरिंग के लिए आई हुई है अगर इस पर समय रहते दमकल विभाग ने आग को नहीं बुझाया तो काफी नुकसान हो सकता है।

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