{"_id":"6af84bb6c6412ea4a800bd3e","slug":"video-faridabad-body-of-30-year-old-woman-found-in-a-drain-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: नाले में मिला 30 साल की महिला का शव, शरीर पर बंधा था पत्थर, फोरेंसिक टीम जांच में जुटी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में समयपुर -करनेरा रोड स्थित नाले में मिला महिला का शव महिला की उम्र 25 से 30 साल के आसपास बताई जा रही है महिला के शरीर पर पत्थर बंधा हुआ है अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम में जांच कर रही है और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है आसपास के काफी लोग दूर खड़े महिला का शव देख रहे हैं और उसके बाहर निकालने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उसकी अच्छे से पहचान हो जाए।

... और पढ़ें