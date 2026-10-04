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फरीदाबाद के सेक्टर-12 खेल परिसर में जिला स्तरीय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता, 250 खिलाड़ी दिखा रहे दम

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sun, 04 Oct 2026 07:10 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 07:10 PM IST







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फरीदाबाद के सेक्टर-12 स्थित खेल परिसर में जिला स्तरीय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में जिलेभर से करीब 250 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ी अलग-अलग भार वर्गों में अपनी ताकत और प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। ... और पढ़ें

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