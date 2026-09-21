{"_id":"6ab1643b36a12b5d580e8251","slug":"video-cctv-footage-meta-platforms-product-manager-father-being-run-over-by-a-car-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेटा प्लैटफॉर्म्स के प्रोडक्ट मैनेजर के पिता को कार से कुचलने का सीसीटीवी सामने आया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सूरजकुंड थाना क्षेत्र में 27 अगस्त की रात सड़क किनारे पैदल जा रहे मेटा प्लैटफॉर्म्स के प्रोडक्ट मैनेजर के पिता की तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से मौत हो गई थी। अब घटना का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें पता चला है कि टक्कर लगने से बुजुर्ग कार के नीचे आकर फंस गए। चालक ने कार रोकने के बजाय उन्हें करीब 50 मीटर तक घसीटा और कुचलते हुए मौके से भाग गया। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई थी। मृतक की पहचान लक्ष्मी नारायण झावर के रूप में हुई है। उनके बेटे अमित झावर मेटा प्लैटफॉर्म्स में प्रोडक्ट मैनेजर हैं।

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