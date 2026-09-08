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फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर हादसा, सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ी, बिजली के खंभों से टकराई

Vijay Singh Pundir

Updated Tue, 08 Sep 2026 01:28 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 01:28 PM IST







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ग्वाल पहाड़ी के पास फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर सवारियों से भरी बस अचानक अनियंत्रित हो गई। बस डिवाइडर पर चढ़ते हुए बिजली के खंभों से टकराई। टक्कर में कई बिजली के खंभे टूट गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सड़क पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। हादसे में घायल लोगों की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ... और पढ़ें

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