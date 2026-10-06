फरीदाबाद में सांड ने 10 वर्षीय छात्र को मारी टक्कर, जबड़ा टूटा

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फरीदाबाद आदर्श नगर में सांड ने गली में खेल रहे 10 वर्षीय तीसरी कक्षा के छात्र राज को मारी टक्कर जिसमें राज मुंह के बल जमीन पर गिरा और उसके मुंह पर काफी चोट लगी और उसका जबड़ा टूट गया राज के चिल्लाने की आवाज सुनकर मकान मालिक भागा और उसे उठाकर बल्लभगढ़ सामान्य अस्पताल में लेकर गया और राज के पिता को सूचना दी बल्लभगढ़ सामान्य अस्पताल से डॉक्टर ने फरीदाबाद बीके नागरिक अस्पताल के लिए रेफर किया घटनाक्रम की जानकारी देते राज के पिता।

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