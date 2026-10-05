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बल्लभगढ़: किसानों को मिली खाद से राहत, अनाज मंडी में पहुंचा 900 कट्टे खाद
बल्लभगढ़। पिछले कई दिनों से खाद की कमी से जूझ रहे किसानों को सोमवार को उस समय कुछ राहत मिली, जब अनाज मंडी स्थित दी बल्लभगढ़ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड कृभको बीज भंडार केंद्र पर करीब 900 कट्टे एनएफएल और कृभको का खाद पहुंचा। खाद आने की सूचना मिलते ही किसान सुबह करीब चार बजे से ही केंद्र पर पहुंचने लगे। किसानों ने अपनी तरफ से एक सूची तैयार की, जिसमें 135 किसानों ने नाम दर्ज करवाए। केंद्र खुलने के बाद सूची के अनुसार किसानों को नंबरवार खाद वितरित किया गया।
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