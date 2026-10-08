{"_id":"6ac7d51278af92b45e0d6881","slug":"video-ballabgarh-170-farmers-facing-trouble-regarding-kisan-credit-cards-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"बल्लभगढ़: किसान क्रेडिट कार्ड पर 170 किसान परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फरीदाबाद। बल्लभगढ़ निवासी गिरिराज सिंह किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े मामले में शिकायत लेकर करीब आठ महीने से समाधान शिविर के चक्कर लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि मामला करीब 170 किसानों से जुड़ा है और वर्ष 2019 से शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। गिरिराज के अनुसार, पहले उन्हें आईडी त्रुटि और हस्ताक्षर की जांच कराने की बात कही गई थी। जांच में संबंधित हस्ताक्षर उनसे नहीं मिलने की बात सामने आने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। वह आज फिर न्याय की उम्मीद में समाधान शिविर पहुंचे, लेकिन उनका कहना है कि सुनवाई नहीं हुई।
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