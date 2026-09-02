फरीदाबाद में डीटीपी विभाग की ओर से की गई कार्रवाई

{"_id":"6a9806c883b6c69ff505d4bf","slug":"video-video-parava-eyara-marashal-jatathara-mashara-bna-rama-mathara-ka-pahal-saiio-rama-mathara-ka-parashasanaka-oura-sacalna-vayavasatha-ka-naii-thasha-thaga-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: पूर्व एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा बने राम मंदिर के पहले सीईओ, राम मंदिर की प्रशासनिक और संचालन व्यवस्था को नई दिशा देंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}