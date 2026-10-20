{"_id":"6ad79c4c1c552ad6f801bd67","slug":"video-a-chariot-procession-of-lord-shri-ram-was-taken-out-in-sector-70-faridabad-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"सेक्टर 70 में निकली गई प्रभु श्रीराम की रथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सेक्टर 70 में निकली गई प्रभु श्रीराम की रथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे

Vijay Singh Pundir

Updated Tue, 20 Oct 2026 10:22 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 10:22 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद के सेक्टर 70 में निकली गई प्रभु श्रीराम की रथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

विज्ञापन