{"_id":"6a998aa9aad0cda11a080cfd","slug":"video-5-residential-plots-sealed-in-faridabad-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद में सीलिंग अभियान: स्वीकृत प्लान उल्लंघन पर विभाग सख्त, पांच भवन सील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद नगर एवं योजनाकार विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को सेक्टर-75 स्थित लाइसेंसशुदा कॉलोनी बीपीटीपी पार्क एलीट में सीलिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान आवासीय प्लॉटों पर स्वीकृत भवन योजना का उल्लंघन कर किए जा रहे निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। विभागीय टीम ने कॉलोनी में जांच के बाद पांच आवासीय प्लॉटों/भवनों को सील किया। इनमें मुख्य रूप से आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित प्लॉटों पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने की शिकायत/उल्लंघन सामने आया था। इसके अलावा स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के विपरीत किए गए निर्माण को भी कार्रवाई के दायरे में लिया गया।

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