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उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने किया सीएम आवास कूच, टीईटी कानून वापस लेने की मांग

Alka Tyagi

Updated Sat, 24 Oct 2026 07:19 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 07:19 PM IST







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टीईटी कानून वापस लेने समेत विभिन्न मांगों को लेकर परेड ग्राउंड से विशाल रैली निकालकर मुख्यमंत्री आवास कूच करते उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के सदस्य। ... और पढ़ें

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