न्याय यात्रा: नारों के बीच कांग्रेस की गुटबाजी, नेताओं के सामने भिड़े समर्थक, प्रीतम ने संभाला मामला

हरक ने भाजपा पर साधा निशाना, प्रीतम बोले- अंकिता को मिले न्याय

चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि अंकिता भंडारी को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। न्याय यात्रा उत्तराखंड की बेटियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के संकल्प के साथ निकाली जा रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार रावण और कंस की तरह सत्ता के घमंड में चूर है। इतिहास गवाह है कि रावण और कंस का घमंड नहीं टिका, भाजपा नेताओं का घमंड भी चूर-चूर होगा। कांग्रेस नेता आर्येंद्र शर्मा ने कहा कि अंकिता उत्तराखंड की बेटी है। उसे न्याय मिलने तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी।



कार्यक्रम में पूर्व विधायक ज्योत सिंह गुनसोला, ब्लॉक अध्यक्ष अमित पंवार, अशोक नेगी, संजय रावत, संजय उपाध्याय, शेखर सकलानी, पूर्व सैनिक अध्यक्ष आरएस नेगी, गोपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।