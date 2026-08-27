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लक्ष्मण चौक स्थित हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रांतीय/जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के साथ शैक्षिक विचार गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। इसमें संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान शिक्षकों ने शैक्षिक विषयों पर विचार-विमर्श किया।

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