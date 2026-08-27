राजकीय इंटर कॉलेज बड़ोवाला जौलीग्रांट में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग, सामान फेंका

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राजकीय इंटर कॉलेज बड़ोवाला जौलीग्रांट में बीती रात असामाजिक तत्वों द्वारा प्रधानाचार्य कक्ष का ताला तोड़कर सामान को इधर-उधर बिखरा दिया गया। वहीं विद्यालय के स्टाफ रूम का ताला खोलकर आग लगा दी गई। कंप्यूटर लाइब्रेरी में तोड़फोड़ कर सामान इधर-उधर फेंक दिया गया। बीती रात करीब 12:15 बजे तीन असामाजिक तत्व स्कूल परिसर में दाखिल हुए। इसके बाद उन्होंने पहले प्रधानाचार्य कक्ष का ताला तोड़कर चाबियां निकालकर कक्ष में रखा हुआ सामान इधर-उधर फेंक दिया। इसके बाद चाबी से विद्यालय के स्टाफ रूम का ताला खोलकर स्टाफ रूम में आग लगा दी गई। जिससे कुर्सियां, फर्नीचर और अन्य दस्तावेज जल गए। असामाजिक तत्वों द्वारा विद्यालय की लाइब्रेरी कक्ष में भी सामान बिखरा दिया गया। विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे से भी छेड़छाड़ की गई। एक कैमरे में तीन लोग अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें दो लड़कियां और एक लड़का है। सूचना पाकर खंड शिक्षा अधिकारी और जौलीग्रांट चौकी पुलिस मौके पर पहुंची।

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