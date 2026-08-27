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बदरीनाथ हाईवे: हाथी पहाड़ के पास गिरे भारी बोल्डर, 20 मीटर सड़क ध्वस्त, यातायात ठप, हेमकुंड यात्रा भी रोकी गई

Thu, 27 Aug 2026 08:28 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Published by: Renu Saklani Updated Thu, 27 Aug 2026 08:28 AM IST
सार

लगातार बारिश के बीच बदरीनाथ हाईवे पर आवाजाही मुश्किल हो गई है। सड़क धंसने और मलबा-बोल्डर आने से यात्रा प्रभावित हुई है।

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Badrinath Highway Collapsed Near Hathi Pahad Badrinath Dham and Hemkund Sahib Yatra Halted uttarakhand Weather
बदरीनाथ हाईवे - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बदरीनाथ हाईवे पर हाथी पहाड़ के पास करीब 20 मीटर सड़क ध्वस्त होने से यातायात प्रभावित हो गया है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण बदरीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा रुक गई है।

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वहीं, मारवाड़ी चौकी के आगे क्रशर के पास हाईवे पर बड़े-बड़े बोल्डर आने की भी सूचना है।

इस स्थान पर सड़क कई जगह से धंस गई है, जिससे आवाजाही में परेशानी बढ़ गई है। बारिश के चलते हाईवे पर भूस्खलन और सड़क धंसने का खतरा बना हुआ है।

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आज प्रदेश में भी बारिश का सिलसिला जारी है। प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से सड़क को सुचारु करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

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