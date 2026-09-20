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कैंट विधानसभा में परिवर्तन महासम्मेलन का आयोजन, गणेश गोदियाल भी पहुंचे

Alka Tyagi

Updated Sun, 20 Sep 2026 10:22 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 10:22 PM IST







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बल्लीवाला चौक नाथ पैलेस में कैंट विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य करन माहरा की उपस्थित रहे। ... और पढ़ें

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