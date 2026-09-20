उत्तराखंड: एनएसए डोभाल को लेकर टिप्पणी पर बरसे सीएम, कहा- वह प्रदेश का गौरव, उन पर गलत टिप्पणी बेहद निंदनीय
सीएम ने कहा कि अजीत डोभाल उत्तराखंड के लिए गौरव हैं, उन्होंने देश और दुनिया में अपने को समर्पित करके देश के लिए काम किया है। उनके लिए इस प्रकार की निम्न भाषा का प्रयोग करना देशवासियों को बहुत खराब लगा है।
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एनएसए अजीत डोभाल पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राहुल गांधी ने यह तय कर रखा है कि सनातन को गाली देनी है, सनातन को हमेशा कमजोर करना है, सैनिकों पर प्रश्न चिह्न उठाना है।
उन्होंने कहा कि एनएसए अजीत डोभाल उत्तराखंड के लिए गौरव हैं, उन्होंने देश और दुनिया में अपने को समर्पित करके देश के लिए काम किया है। उनके लिए इस प्रकार की निम्न भाषा का प्रयोग करना, गलत टिप्पणी करना, मैं समझता हूं केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए खराब बात है, पूरे देशवासियों को यह बहुत खराब लगा है। ये बेहद निंदनीय है।
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एनएसए डोभाल पर की गई टिप्पणियां देश के लिए अपमानजनक: भट्ट
भाजपा ने इंदौर में एक कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत देश की तमाम महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करने वाले व्यक्तियों पर की गई गैरजिम्मेदाराना टिप्पणियों को आपत्तिजनक व निंदनीय बताया। प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल के खिलाफ अत्यंत आपत्तिजनक, अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है। जबकि वे राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ी सैन्य, खुफिया, कूटनीति के मामलों को अधिकृत रूप से संभालते हैं। वह जो भी करते हैं, वे सब अधिकार उन्हें राष्ट्रहित में जनता द्वारा निर्वाचित सरकार ने प्रदत्त किए हैं। भट्ट ने कहा कि एनएसए पर की गई यह टिप्पणियां समूचे देश विशेषकर उत्तराखंड के लिए अपमानजनक है। क्योंकि उनके जीवन और उपलब्धियों से प्रत्येक राज्यवासी प्रेरणा लेता है। उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशनों को सफल बनाया और अब विगत 12 वर्षों से देश को सुरक्षित बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।